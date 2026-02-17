Inter Parfums Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 118,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,846 Inter Parfums-Anteilen. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 13.02.2026 86,53 USD wert, da der Schlussstand 102,24 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,47 Prozent.
Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 3,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
