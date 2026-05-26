InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Profitable InterDigital-Anlage?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 57,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterDigital-Aktie investiert, befänden sich nun 1,736 InterDigital-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen InterDigital-Papiere wären am 22.05.2026 452,93 USD wert, da der Schlussstand 260,98 USD betrug. Mit einer Performance von +352,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
InterDigital wurde am Markt mit 6,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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