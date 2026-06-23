InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Anlage unter der Lupe
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
InterDigital-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,522 InterDigital-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 297,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 218,85 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 218,85 USD entspricht einer Performance von +421,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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