NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen InterDigital-Investment verdienen können.

InterDigital-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,522 InterDigital-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 297,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 218,85 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 218,85 USD entspricht einer Performance von +421,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at