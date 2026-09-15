InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Anlage im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem InterDigital-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 75,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das InterDigital-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,196 InterDigital-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 491,69 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 14.09.2026 auf 340,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 349,17 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von InterDigital belief sich jüngst auf 9,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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