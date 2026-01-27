NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,932 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 4 929,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 392,98 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at