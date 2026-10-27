InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Lukrativer InterDigital-Einstieg?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 75,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,210 InterDigital-Papiere. Die gehaltenen InterDigital-Anteile wären am 26.10.2026 4 283,49 USD wert, da der Schlussstand 324,26 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 328,35 Prozent.
InterDigital wurde am Markt mit 8,36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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