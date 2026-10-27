NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in InterDigital eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 75,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,210 InterDigital-Papiere. Die gehaltenen InterDigital-Anteile wären am 26.10.2026 4 283,49 USD wert, da der Schlussstand 324,26 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 328,35 Prozent.

InterDigital wurde am Markt mit 8,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at