20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden InterDigital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das InterDigital-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,589 InterDigital-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 308,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 490,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 390,72 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von InterDigital belief sich jüngst auf 7,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
