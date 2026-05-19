InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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Frühe Investition 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterDigital gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit InterDigital-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,02 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 142,816 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 263,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 682,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +276,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 6,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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