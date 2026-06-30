InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Investment im Blick
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 224,23 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 44,597 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.06.2026 12 356,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 277,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,57 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 7,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterDigital IncShs
Analysen zu InterDigital IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|InterDigital IncShs
|245,70
|2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.