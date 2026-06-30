InterDigital Aktie

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WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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InterDigital-Investment im Blick 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 224,23 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 44,597 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.06.2026 12 356,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 277,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,57 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 7,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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