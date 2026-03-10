InterDigital Aktie

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

InterDigital-Investition 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades InterDigital-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 210,54 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,750 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 1 727,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 363,77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 72,78 Prozent.

Der Marktwert von InterDigital betrug jüngst 9,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

