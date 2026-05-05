InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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Hochrechnung 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 212,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in InterDigital-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,470 InterDigital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 272,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,24 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 128,24 USD entspricht einer Performance von +28,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 7,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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