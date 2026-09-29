InterDigital Aktie

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WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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Langfristige Performance 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterDigital gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 80,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,246 InterDigital-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (327,14 USD), wäre die Investition nun 407,70 USD wert. Damit wäre die Investition 307,70 Prozent mehr wert.

Am Markt war InterDigital jüngst 8,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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