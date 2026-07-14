NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterDigital gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das InterDigital-Papier bei 68,03 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,699 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.07.2026 3 844,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 261,52 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 284,42 Prozent gesteigert.

Insgesamt war InterDigital zuletzt 6,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at