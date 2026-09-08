InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Frühe Anlage
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die InterDigital-Anteile bei 69,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,430 InterDigital-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 483,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 337,94 USD belief. Mit einer Performance von +383,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 8,72 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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