inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende inTest-Investition? 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen inTest-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse AMEX Handel mit der inTest-Aktie statt. Zum Handelsende stand die inTest-Aktie an diesem Tag bei 4,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 283,105 inTest-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 8,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 789,95 USD wert. Mit einer Performance von +87,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von inTest belief sich zuletzt auf 101,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu inTest Corp.

mehr Nachrichten