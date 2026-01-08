NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen inTest-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse AMEX Handel mit der inTest-Aktie statt. Zum Handelsende stand die inTest-Aktie an diesem Tag bei 4,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 283,105 inTest-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 8,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 789,95 USD wert. Mit einer Performance von +87,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von inTest belief sich zuletzt auf 101,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at