NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in inTest-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 123,457 inTest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 712,35 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 21.10.2026 auf 13,87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 171,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at