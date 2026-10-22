inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Lukratives inTest-Investment?
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 123,457 inTest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 712,35 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 21.10.2026 auf 13,87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 171,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu inTest Corp.
|
22:34
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: inTest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu inTest Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|inTest Corp.
|12,20
|6,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.