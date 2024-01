NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n inTest-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das inTest-Papier via Börse AMEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das inTest-Papier bei 7,58 USD. Bei einem inTest-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,926 inTest-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 670,18 USD, da sich der Wert eines inTest-Anteils am 03.01.2024 auf 12,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +67,02 Prozent.

inTest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at