inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
inTest-Investmentbeispiel 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen inTest-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der inTest-Aktie an der Börse AMEX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die inTest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,364 inTest-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,02 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 14.01.2026 auf 8,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,98 Prozent eingebüßt.

inTest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 97,40 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu inTest Corp.

mehr Nachrichten