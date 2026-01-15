NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der inTest-Aktie an der Börse AMEX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die inTest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,364 inTest-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,02 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 14.01.2026 auf 8,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,98 Prozent eingebüßt.

inTest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 97,40 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at