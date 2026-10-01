NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in inTest von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen inTest-Investment verlieren können.

Am 01.10.2023 wurde das inTest-Papier an der Börse AMEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das inTest-Papier letztlich bei 15,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 65,920 inTest-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des inTest-Papiers auf 11,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,83 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,02 Prozent.

inTest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 145,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at