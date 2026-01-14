Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Frühe Investition
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intuit-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 393,21 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 25,432 Intuit-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 605,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 393,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,93 Prozent.
Intuit wurde am Markt mit 176,90 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26