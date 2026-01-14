NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Intuit-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intuit-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 393,21 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 25,432 Intuit-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 605,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 393,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,93 Prozent.

Intuit wurde am Markt mit 176,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at