Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Lukrative Intuit-Investition?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intuit-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103,03 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 97,059 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 19.05.2026 38 795,50 USD wert, da der Schlussstand 399,71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 287,95 Prozent gesteigert.
Intuit war somit zuletzt am Markt 111,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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