NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intuit-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuit-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 381,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Intuit-Aktie investierten, hätten nun 0,262 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,56 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 20.01.2026 auf 528,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 151,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at