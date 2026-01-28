NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuit von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Intuit-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug an diesem Tag 92,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 10,867 Intuit-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (545,40 USD), wäre das Investment nun 5 926,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 492,67 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Intuit einen Börsenwert von 156,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at