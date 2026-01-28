Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Frühe Anlage
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuit von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug an diesem Tag 92,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 10,867 Intuit-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (545,40 USD), wäre das Investment nun 5 926,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 492,67 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Intuit einen Börsenwert von 156,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
18:02
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:04
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuit von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: Über diese Dividende können sich Intuit-Aktionäre freuen (finanzen.at)