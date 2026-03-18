Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Intuit-Investment? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie gebracht.

Am 18.03.2021 wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intuit-Anteile bei 373,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,740 Intuit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 12 281,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 459,28 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 126,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuit Inc.

mehr Nachrichten