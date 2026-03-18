NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie gebracht.

Am 18.03.2021 wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intuit-Anteile bei 373,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,740 Intuit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 12 281,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 459,28 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 126,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at