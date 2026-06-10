NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Intuit-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intuit-Papier an diesem Tag 471,33 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,217 Intuit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 6 233,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293,78 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 37,67 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intuit einen Börsenwert von 83,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at