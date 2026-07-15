NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Intuit-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 114,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,697 Intuit-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 456,34 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 14.07.2026 auf 282,43 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 456,34 USD entspricht einer Performance von +145,63 Prozent.

Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at