Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Intuit-Investition
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Intuit-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 114,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,697 Intuit-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 456,34 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 14.07.2026 auf 282,43 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 456,34 USD entspricht einer Performance von +145,63 Prozent.
Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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