Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Intuit-Anlage
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intuit-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Intuit-Aktie 446,76 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 22,383 Intuit-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 182,56 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 07.04.2026 auf 410,24 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,17 Prozent gleich.
Am Markt war Intuit jüngst 115,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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