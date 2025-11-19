NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuit von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intuit-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 380,07 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,631 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 649,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 709,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,95 Prozent.

Der Börsenwert von Intuit belief sich jüngst auf 179,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at