Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Rentable Intuit-Investition? 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intuit eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Intuit-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Intuit-Papier an diesem Tag bei 403,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,478 Intuit-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (387,74 USD), wäre das Investment nun 960,89 USD wert. Mit einer Performance von -3,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 108,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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