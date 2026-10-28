NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intuit-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Intuit-Anteile an diesem Tag 615,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Intuit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,625 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 27.10.2026 533,71 USD wert, da der Schlussstand 328,45 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 46,63 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Intuit einen Börsenwert von 87,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at