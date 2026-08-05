Intuit Aktie

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WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Frühe Investition 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Intuit-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuit-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 538,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,859 Intuit-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (323,60 USD), wäre das Investment nun 601,48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 39,85 Prozent gleich.

Insgesamt war Intuit zuletzt 87,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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