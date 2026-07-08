Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Profitable Intuit-Investition? 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Intuit-Einstiegs gewesen.

Intuit-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 506,09 USD. Bei einem Intuit-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,198 Intuit-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 55,56 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 07.07.2026 auf 281,17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,44 Prozent verringert.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 74,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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