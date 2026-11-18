Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Intuit-Anlage im Blick
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Intuit-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 560,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,785 Intuit-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 572,68 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 17.11.2026 auf 320,79 USD belief. Das entspricht einem Minus von 42,73 Prozent.
Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.11.26
|Ausblick: Intuit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|285,20
|-0,07%