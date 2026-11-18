Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Intuit-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 560,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,785 Intuit-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 572,68 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 17.11.2026 auf 320,79 USD belief. Das entspricht einem Minus von 42,73 Prozent.

Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at