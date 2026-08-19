NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Intuit-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Intuit-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Intuit-Anteile betrug an diesem Tag 701,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Intuit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,143 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,99 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 18.08.2026 auf 350,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,01 Prozent abgenommen.

Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at