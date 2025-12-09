Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Lukrativer Intuitive Surgical-Einstieg?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Intuitive Surgical-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuitive Surgical-Anteile betrug an diesem Tag 57,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 175,217 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.12.2025 99 328,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 566,89 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 99 328,53 USD, was einer positiven Performance von 893,29 Prozent entspricht.
Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 203,89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
