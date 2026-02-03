NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment gewesen.

Am 03.02.2016 wurde das Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,57 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,651 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 496,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +720,14 Prozent.

Intuitive Surgical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 178,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at