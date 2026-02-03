Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment gewesen.

Am 03.02.2016 wurde das Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,57 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,651 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 496,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +720,14 Prozent.

Intuitive Surgical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 178,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

mehr Nachrichten