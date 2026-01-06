Intuitive Surgical Aktie

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

Performance im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 61,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 162,678 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 566,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92 137,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 821,38 Prozent angezogen.

Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 198,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

