NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 61,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 162,678 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 566,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92 137,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 821,38 Prozent angezogen.
Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 198,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
