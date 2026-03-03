NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Intuitive Surgical-Einstiegs gewesen.

Die Intuitive Surgical-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag bei 63,78 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 15,678 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 7 780,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 496,25 USD belief. Mit einer Performance von +678,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 175,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at