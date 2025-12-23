Intuitive Surgical Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intuitive Surgical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 262,66 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,807 Intuitive Surgical-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 207,53 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 22.12.2025 auf 579,83 USD belief. Damit wäre die Investition um 120,75 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 202,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
