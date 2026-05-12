Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Performance unter der Lupe 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag bei 305,27 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,758 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (420,06 USD), wäre das Investment nun 13 760,28 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,60 Prozent.

Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 159,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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