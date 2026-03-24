Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Performance
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.03.2021 wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag 237,02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,219 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 478,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 016,85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,68 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 169,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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