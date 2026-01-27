NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 252,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39,540 Intuitive Surgical-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 909,02 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 26.01.2026 auf 528,81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109,09 Prozent zugenommen.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 186,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at