Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Performance im Blick
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren abgeworfen
Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 318,01 USD wert. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,314 Intuitive Surgical-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 416,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,89 Prozent angezogen.
Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 139,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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