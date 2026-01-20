Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 256,77 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 3,895 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuitive Surgical-Aktie auf 535,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 083,58 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 083,58 USD, was einer positiven Performance von 108,36 Prozent entspricht.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

mehr Nachrichten