Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Langfristige Anlage
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 256,77 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 3,895 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuitive Surgical-Aktie auf 535,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 083,58 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 083,58 USD, was einer positiven Performance von 108,36 Prozent entspricht.
Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
