NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag 258,98 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 38,613 Intuitive Surgical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 451,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 438,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,39 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Intuitive Surgical betrug jüngst 156,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at