NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Intuitive Surgical-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 334,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,856 Intuitive Surgical-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (406,48 USD), wäre die Investition nun 12 135,90 USD wert. Mit einer Performance von +21,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Intuitive Surgical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 143,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at