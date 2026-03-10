Intuitive Surgical Aktie

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

Lohnender Intuitive Surgical-Einstieg? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 482,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,721 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 10 226,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 493,56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2,27 Prozent.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 175,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

Analysen zu Intuitive Surgical Inc

Aktien in diesem Artikel

Intuitive Surgical Inc

