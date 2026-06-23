Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Performance
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren verdient
Am 23.06.2016 wurde das Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 73,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, hätte er nun 136,091 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 402,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54 838,05 USD wert. Mit einer Performance von +448,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 143,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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