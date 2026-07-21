NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,77 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,303 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 353,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 460,02 USD wert. Damit wäre die Investition 360,02 Prozent mehr wert.

Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 122,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at