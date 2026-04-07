NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Intuitive Surgical-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag 463,62 USD wert. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,216 Intuitive Surgical-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,62 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 06.04.2026 auf 452,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,38 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich jüngst auf 160,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at